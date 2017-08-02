В результате взрывов на военном складе в Абхазии пострадали 19 россиян

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СУХУМ, 2 августа. /ТАСС/. Из 27 пострадавших в результате взрывов на военном складе в Абхазии в среду, 19 россиян, сказал корреспонденту ТАСС министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия.
"По предварительным данным, в больницы Сухума, Нового Афона и Гудауты поступили 27 человек, в том числе 19 россиян, проводивших свой отдых в Абхазии, и в это время оказавшихся недалеко от места ЧП", - сказал Цахнакия.
По его словам, больше всего пострадавших поступило в Гудаутскую ЦРБ - 20 человек. "Из них более тяжелых - двоих россиян и троих местных жителей - мы сейчас везем в республиканскую больницу Сухума, не исключено, что кому-то придется делать операцию. Ранее двоих пострадавшим там прооперировали", - сказал он.
Говоря о характере ранений он отметил, что речь идет об осколочных ранениях и контузиях. "В селе Приморское есть источники, в которых туристы обычно принимают грязевые ванны, потому их, по всей видимости, там оказалось так много", - отметил министр.
Представитель российского посольства выехал в село Приморское Гудаутского района Абхазии, где произошел взрыв, сообщил ТАСС в среду посол РФ в Абхазии Семен Григорьев. "Наш сотрудник выехал на место происшествия, ведется работа. Выясняется ситуация", - сказал он.
Ранее пресс-секретарь Минобороны республики Роланд Джоджуа сообщал, что первый взрыв на складе произошел около 16:30 мск, после чего там возник пожар. Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян рассказал, что склад оцеплен, там до сих пор слышны взрывы, поэтому туда не могут попасть сотрудники оперативных служб.
По данным МВД республики, жителей домов, расположенных в окрестностях горящего склада, эвакуируют в безопасное место. В ряде домов выбило стекла, ограничено движение по республиканской трассе Сухум - Новый Афон во избежание попадания каких-либо осколков в проезжающие машины