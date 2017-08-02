Часть здания школы обрушилась в результате взрыва на севере США

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ТАСС, 2 августа. Взрыв произошел в школе города Миннеаполис (штат Миннесота), в результате часть здания обрушилась.
Как сообщила в среду пожарная служба города на своей странице в Twitter, возможной причиной взрыва могла стать утечка газа.
"Пожарные гасят огонь, идет поиск жертв и эвакуация пострадавших", - говорится в заявлении пожарной службы.