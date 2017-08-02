СК возбудил уголовное дело после проверки в психоневрологическом интернате под Брянском

ТАСС, 2 августа. Следователи управления СК РФ по Брянской области возбудили уголовное дело после проверки в Трубчевском психоневрологическом интернате, где велись доследственные действия по факту публикации видео о жестоком обращении с пациентами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух или более лиц", - говорится в сообщении пресс-службы.

В управлении СК добавили, что в ходе доследственной проверки была проанализирована деятельность интерната, опрошено более 80 человек и проведена проверка помещений медучреждения. "Уголовное дело возбуждено по причине имеющихся противоречий, а также в связи с необходимостью проведения экспертиз, которые возможно сделать только в рамках уголовного расследования", - пояснили в ведомстве.

В конце июля на видеохостинге YouTube был размещен видеоролик, автор которого утверждал, что в интернате жестоко обращаются с пациентами. Также ролик опубликовали некоторые региональные СМИ.

СК инициировал проведение доследственной проверки по факту публикации. Областная прокуратура также сообщила, что проверит возможное нарушение прав пациентов медучреждения.