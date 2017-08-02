AP: в Пенсильвании сошел с рельсов поезд с токсичными веществами

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Товарный поезд компании CSX, перевозивший токсичные вещества, сошел с рельсов в среду в юго-западной части штата Пенсильвания, эвакуированы несколько сотен местных жителей.

Об этом сообщило агентство AP.

Состав направлялся из Чикаго (штат Иллинойс) в Селкерк (штат Нью-Йорк). В общей сложности сошли с рельсов 32 вагона.

На месте аварии начался пожар. Ликвидировать возгорание пока не удалось.

Сообщается, что имела место утечка расплавленной серы и сжиженных углеводородных газов. Причина аварии не уточняется. В результате инцидента никто не пострадал.