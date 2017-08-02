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Ребенок погиб, взрослый госпитализирован из-за последствий ветра в Псковской области

Происшествия
2 августа, 20:49 UTC+3 МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Псковская и Тверская области пострадали от грозового фронта

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Один ребенок погиб из-за последствий порывистого ветра в Псковской области, еще один взрослый госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

Псковская и Тверская области пострадали от грозового фронта, порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

"От падения дерева в Псковской области погиб 14-летний мальчик. Один взрослый доставлен в больницу", - сказал источник.

В свою очередь в ГУ МЧС уточнили, что в Псковской области ветер повалил более 80 деревьев, повреждены кровли четырех жилых домов.

В то же время в Тверской области было нарушено энергоснабжение в семи муниципальных районах. "Обесточены более 230 населенных пунктов, где проживают более 8 тыс. человек", - сообщили в Главном управлении МЧС по Тверской области. Все социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.

В Псковской и Тверской областях работают оперативные штабы и оперативные группы МЧС, проводятся аварийно-восстановительные работы, в которых задействованы бригады энергетиков и аэромобильные группировки МЧС.

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