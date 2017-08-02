Правоохранители Узбекистана подтвердили арест Гульнары Каримовой

ТАШКЕНТ, 2 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Узбекистана подтвердили факт заключения под стражу старшей дочери первого президента республики Гульнары Каримовой, но не раскрывают информацию о ее местонахождении.

В частности, в Генеральной прокуратуре, отвечая в среду на вопрос корреспондента ТАСС, вновь заявили, "что мера пресечения в виде заключения под стражу не предполагает домашнего ареста".

Между тем в ведомстве не пояснили, каким судом, когда, и на какой срок было принято решение о принятии в отношении Каримовой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщила Узбекская служба Би-би-си, сын Гульнары Каримовой Ислам Каримов-младший 1 августа получил судебный документ, датированный 3 июля, в котором говорится, что его мать переведена в тюрьму. Отмечается, что проверить подлинность этого документа не представляется возможным.

Эксперты полагают, что вступивший в законную силу приговор Ташкентского суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года о назначении Каримовой наказания в виде пяти лет ограничения свободы означает условное заключение, и что в настоящее время она может находиться в изоляторе временного содержания министерства внутренних дел или Службы национальной безопасности.

28 июля власти Узбекистана после нескольких лет молчания официально известили о судьбе Каримовой, сообщив, что она находится под стражей. Как заявила Генпрокуратура республики, дочь экс-президента еще в августе 2015 года за серию экономических преступлений была приговорена к пяти годам ограничения свободы. Кроме того, она проходит по еще одному уголовному делу, в связи с чем "в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

В частности, Каримовой инкриминируется завладение чужим имуществом на сумму $595 млн, необоснованное взимание с абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг на $96,5 млн, сокрытие иностранной валюты на сумму $1,943 млрд и €29,1 млн путем получения откатов на счета офшорных компаний, незаконная продажа радиочастот и земельных участков на сумму $520 млн.

По версии следствия, добытые преступным путем активы находятся в 12 странах, в том числе в России.