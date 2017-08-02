Гроза обесточила населенные пункты в семи районах Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 августа. /ТАСС/. Грозовой фронт обесточил населенные пункты в семи районах Новгородской области, сообщили в среду в компании "Новгородэнерго".

"Циклон, сопровождавшийся обильными осадками и сильным порывистым ветром, привел к перебоям в электроснабжении потребителей семи муниципальных районов Новгородской области. По данным на 20:00 мск, обесточенными остаются 109 пунктов трансформаторного питания мощностью 0,76 МВт. Окончательно восстановить электроснабжение планируется до конца дня", - сказал представитель компании.

По его словам, пострадали населенные пункты Старорусского, Демянского, Марёвского, Валдайского, Боровичского, Пестовского, Любытинского и Мошенского районов. Социально-значимых объектов в зоне отключения нет, в обесточенные населенные пункты направлены дизель-генераторы, сказали в "Новгородэнерго".

В ремонтных работах задействованы девять ремонтных бригад. В настоящее время, по данным метеослужбы, грозовой фронт смещается в восточные районы области. Там наблюдается ветер до 18 м/с.