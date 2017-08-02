Около 100 бригад восстанавливают электроснабжение в Псковской области

ТАСС, 2 августа. Энергоснабжение населенных пунктов на юге Псковской области, обесточенных в результате штормового ветра, восстанавливают почти 100 ремонтных бригад.

Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании "Псковэнерго".

"Вечером 2 августа 96 бригад направлены на юг Псковской области, где в результате ураганного ветра произошли отключения в распределительных сетях. Наиболее пострадали от непогоды Пустошкинский, Себежский, Усвятский и Локнянский районы, где порывами шквалистого ветра до 25 метров в секунду срывало крыши зданий и валило деревья", - говорится на сайте компании.

На аварийно-восстановительных работах заняты 259 человек и 97 единиц техники. В арсенале энергетиков спецтехника, автогидроподъемники, ручной инструмент, а также оборудование и материалы для восстановления воздушных линий электропередачи. Для обеспечения подачи электроэнергии к социально значимым объектам, оказавшимся в зоне отключения, задействованы пять передвижных дизель-генераторов, поясняется в сообщении.

Как сообщалось ранее в среду, в некоторых районах сильный ветер повалил десятки деревьев, одно из них упало на автомобиль с людьми на турбазе "Озерявки" в Себежском национальном парке. В результате ЧП погиб 14-летний мальчик.