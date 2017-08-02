Около 100 бригад восстанавливают электроснабжение в Псковской области

Шарапова снялась с турнира WTA в Стэнфорде из-за травмыСпорт 2 августа, 22:08
В Москве ночью и утром ожидается гроза и усиление ветраОбщество 2 августа, 22:02
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионовСпорт 2 августа, 21:54
Медведев: ужесточением санкций США объявили России полноценную торговую войнуПолитика 2 августа, 21:51
За индивидуальный подход: регионы разошлись во мнениях о возрождении вытрезвителейОбщество 2 августа, 21:28
Сборная России завоевала серебро в стрельбе по движущейся мишени на чемпионате ЕвропыСпорт 2 августа, 21:28
Эксперты не ждут повторения истории "Югры"Экономика и бизнес 2 августа, 21:20
Супруг Елизаветы II завершил исполнение своих общественных обязанностейМеждународная панорама 2 августа, 21:15
СМИ: Неймар согласовал с ПСЖ условия пятилетнего контракта на €150 млнСпорт 2 августа, 21:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 2 августа. Энергоснабжение населенных пунктов на юге Псковской области, обесточенных в результате штормового ветра, восстанавливают почти 100 ремонтных бригад.
Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании "Псковэнерго".
"Вечером 2 августа 96 бригад направлены на юг Псковской области, где в результате ураганного ветра произошли отключения в распределительных сетях. Наиболее пострадали от непогоды Пустошкинский, Себежский, Усвятский и Локнянский районы, где порывами шквалистого ветра до 25 метров в секунду срывало крыши зданий и валило деревья", - говорится на сайте компании.
На аварийно-восстановительных работах заняты 259 человек и 97 единиц техники. В арсенале энергетиков спецтехника, автогидроподъемники, ручной инструмент, а также оборудование и материалы для восстановления воздушных линий электропередачи. Для обеспечения подачи электроэнергии к социально значимым объектам, оказавшимся в зоне отключения, задействованы пять передвижных дизель-генераторов, поясняется в сообщении.
Как сообщалось ранее в среду, в некоторых районах сильный ветер повалил десятки деревьев, одно из них упало на автомобиль с людьми на турбазе "Озерявки" в Себежском национальном парке. В результате ЧП погиб 14-летний мальчик.