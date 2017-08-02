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Почти 10 тыс. человек остались без электроснабжения в Тверской области из-за непогоды

Происшествия
2 августа, 21:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Ведутся аварийно-восстановительные работы

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Сильный дождь и шквалистый ветер оставили около 9,8 тыс. человек в Тверской области без электроснабжения, сообщили в среду в пресс-службе Минэнерго РФ.

"2 августа в результате неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, шквалистый ветер до 15 м/с) в Тверской области происходят отключения в электрических сетях", - сказали в пресс-службе.

Проводятся аварийно-восстановительные работы с участием 16 бригад в составе 48 человек и 16 единиц специальной техники.

О времени восстановления электроснабжения не сообщается.

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