Почти 10 тыс. человек остались без электроснабжения в Тверской области из-за непогоды

Шарапова снялась с турнира WTA в Стэнфорде из-за травмыСпорт 2 августа, 22:08
В Москве ночью и утром ожидается гроза и усиление ветраОбщество 2 августа, 22:02
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионовСпорт 2 августа, 21:54
Медведев: ужесточением санкций США объявили России полноценную торговую войнуПолитика 2 августа, 21:51
За индивидуальный подход: регионы разошлись во мнениях о возрождении вытрезвителейОбщество 2 августа, 21:28
Сборная России завоевала серебро в стрельбе по движущейся мишени на чемпионате ЕвропыСпорт 2 августа, 21:28
Эксперты не ждут повторения истории "Югры"Экономика и бизнес 2 августа, 21:20
Супруг Елизаветы II завершил исполнение своих общественных обязанностейМеждународная панорама 2 августа, 21:15
СМИ: Неймар согласовал с ПСЖ условия пятилетнего контракта на €150 млнСпорт 2 августа, 21:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Сильный дождь и шквалистый ветер оставили около 9,8 тыс. человек в Тверской области без электроснабжения, сообщили в среду в пресс-службе Минэнерго РФ.
"2 августа в результате неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, шквалистый ветер до 15 м/с) в Тверской области происходят отключения в электрических сетях", - сказали в пресс-службе.
Проводятся аварийно-восстановительные работы с участием 16 бригад в составе 48 человек и 16 единиц специальной техники.
О времени восстановления электроснабжения не сообщается.