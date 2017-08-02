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Около 60 человек пострадали от взрывов на военном складе в Абхазии

Происшествия
2 августа, 23:19 UTC+3 ТАСС

Среди пострадавших - 19 россиян. Взрывы на складе боеприпасов продолжались более четырех часов

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© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 2 августа. Около 60 человек пострадали в результате продолжавшихся более четырех часов взрывов боеприпасов на складе минобороны Абхазии, в том числе россияне, некоторые из них - туристы. Тяжелые травмы, по данным минздрава республики, получили пять человек, у остальных - небольшие осколочные ранения. В причинах случившегося разберутся правоохранительные органы, а созданная по поручению президента специальная комиссия определит масштабы ущерба и объемы компенсаций пострадавшим, включая граждан РФ.

Постоянные взрывы

Первые взрывы на складе минобороны Абхазии в селе Приморском Гудаутского района Абхазии раздались около 16:30 мск. Склад был оцеплен, но оперативные службы в течение нескольких часов не могли подойти близко к месту ЧП из-за постоянных взрывов. Через некоторое время началась эвакуация жителей близлежащих домов из-за разлетавшихся осколков.

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В результате взрывов на военном складе в Абхазии пострадали 19 россиян

На складе боеприпасов в Абхазии произошел взрыв

В ряде домов выбило стекла, от осколков пострадал и автотранспорт. Было ограничено движение по республиканской трассе Сухум - Новый Афон, чтобы в проезжающие машины не попали осколки.

Спустя некоторое время военные начали стягивать бронетехнику ВС Абхазии и седьмой российской военной базы, дислоцированной в Гудауте, чтобы с ее помощью подъехать ближе к складу. Спустя более четырех часов взрывы прекратились, и специалисты смогли попасть на место происшествия. Также прибыли сотрудники МВД и прокуратуры, чтобы детально разобраться в причинах.

По данным минобороны республики, на территории склада несколько строений (одно из них с боеприпасами) сильно пострадали в результате ЧП. Военнослужащие, охранявшие объект, не пострадали.

Более 50 пострадавших

Село Приморское находится недалеко от Черноморского побережья, в нескольких километрах от популярного у туристов Нового Афона. В этом селе находятся сероводородные источники, где можно принять грязевые ванны, поэтому в районе ЧП было немало отдыхающих.

По последним данным, в результате ЧП пострадали более 50 человек.

"В Гудаутскую районную больницу поступили 42 человека, в Сухумскую республиканскую больницу - 11. Из них госпитализированы 27 человек. Пятерых прооперировали, их состояние стабильно тяжелое. У других осколочные ранения средней степени тяжести", - сообщил министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия местным телеканалам.

По данным посольства РФ в Абхазии, среди пострадавших 35 россиян, в том числе люди с двойным гражданством (многие граждане Абхазии также имеют российские паспорта - прим. ТАСС).

Российские военнослужащие и объекты военной базы РФ, по словам начальника пресс-службы Южного военного округа полковника Вадима Астафьева, не пострадали. Российские военные помогали своим абхазским коллегам в ликвидации последствий ЧП и в оказании помощи пострадавшим.

О готовности прийти на помощь абхазским врачам заявили в соседнем Краснодарском крае. Как сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, больницы края, и, в частности, Сочи готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим от взрывов. В случае необходимости край готов направить медиков в медицинские учреждения Абхазии для проведения консультаций и оказания помощи коллегам. Как уточнил ТАСС представитель Минздрава Краснодарского края, для перевозки пострадавших в российский регион готовы задействовать вертолет санитарной авиации, однако пока помощь российских коллег абхазским медикам не требуются.

Расследования и компенсации

Поздно вечером президент Абхазии Рауль Хаджимба провел оперативное совещание в связи со случившимся, на котором поручил премьер-министру Беслану Барциц создать специальную комиссию. Она "определит объемы и масштабы нанесенного ущерба и объемы компенсации, которые будут выплачены всем пострадавшим, включая граждан Российской Федерации". Также глава республики поручил главе Гудаутского района решить вопрос размещения туристов, которые находились в домах, пострадавших вследствие взрыва.

К расследованию причин случившегося приступила военная прокуратура Абхазии. В ведомстве заявляют, что после определения состава преступления будет возбуждено уголовное дело.

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Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии
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Хаджимба, Рауль Джумкович
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