В пострадавшем от урагана Себежском районе Псковской области введен режим ЧС

ТАСС, 2 августа. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен властями Себежского района после прохождения урагана, сообщили в среду ТАСС в ГУ МЧС по Псковской области.

"Для ликвидации последствий урагана в район убыла аэромобильная группировка ГУ МЧС по Псковской области в составе 21 человека со специальной техникой, а также караулы пожарно-спасательных частей", - сказала пресс-секретарь ведомства Ирина Коноплева, добавив, что на базе ГУ развернут оперативный штаб ликвидации последствий ЧС.

Ранее в среду сообщалось, что в Себежском районе из-за шквалистого ветра силой до 25 м/с произошло падение около 80 деревьев, из них четыре дерева упали на жилые дома в райцентре Себеж и повредили кровли. Жертвой стихии в районе стал 14-летний мальчик, его мать пострадала. Они находились на территории кемпинга в автомобиле, на который упало дерево. Ребенок погиб на месте, женщина госпитализирована.

Всего из-за стихии обесточены 150 населенных пунктов с населением 3399 человек в Себежском, а также Пустошкинском, Усвятском и Локнянском районах. На аварийно-восстановительных работах заняты 96 бригад сотрудников "Псковэнерго": 259 человек и 97 единиц техники, сообщили в региональном МЧС.

Себежский район расположен на юго-западе Псковской области, граничит с Латвией и Белоруссией. В районе проживает около 20 тыс. человек.