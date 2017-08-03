Один человек погиб, девять пострадали при взрыве газа в школе в штате Миннесота

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и девять пострадали в среду в результате частичного обрушения здания школы в городе Миннеаполис (штат Миннесота). Об этом сообщила местная газета Star Tribune.

Как выяснили власти, в здании взорвался газ. Один человек до сих пор считается пропавшим без вести. Возраст пострадавших не уточняется, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Погибшая была сотрудницей школы.