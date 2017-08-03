Более 150 бригад энергетиков будут ликвидировать аварии на сетях в Тверской области

ТВЕРЬ, 3 августа. /ТАСС/. Более 150 бригад энергетиков понадобится для ликвидации последствий дождя и сильного ветра в Тверской области, в результате которого около 10 тыс. жителей региона остались без электроэнергии. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе тверского филиала сетевой компании "МРСК Центра - Тверьэнерго".

"По решению руководства "МРСК Центра", к утру 3 августа ликвидацией нарушений в электросетевом комплексе Тверской области будет заниматься группировка энергетиков из 169 бригад, в том числе 121 бригада "Тверьэнерго", а также 48 бригад прибудут для оказания помощи из других подразделений компании - "МРСК Центра и Приволжья", Федеральной сетевой компании, Московской объединенной электросетевой компании и других", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что энергетики смогли приступить к ремонтным работам лишь к полуночи, после того, как "эпицентр непогоды сместился из региона на юг страны". "В настоящий момент аварийно-восстановительными работами занимаются 46 бригад. Шторм нанес большой урон электросетевому комплексу Тверской области, повреждены линии электропередачи всех классов напряжения, обесточен ряд питающих центров, а в Торжокском районе ветер сорвал крышу с административного здания "Тверьэнерго", - отметили в сетевой компании.

По данным регионального управления МЧС, основной причиной отключений света стали поваленные сильным ветром на линии электропередач деревья. Кроме того, в некоторых населенных пунктах области деревья также упали на дороги и трассы, чем затруднили проезд автотранспорта. "Сотрудники аварийно-спасательной службы Тверской области и личный состав пожарных частей областной столицы оказывают помощь в уборке деревьев с городских улиц, а также нависающих на коммуникационные линии. Спасатели оперативно распиливают бензопилами обвалившиеся деревья по заявкам, поступающим в Центр управления в кризисных ситуациях", - уточнили в региональном УМЧС.

Ранее сообщалось, что по данным Минэнерго РФ в Тверской области из-за непогоды без электроэнергии остались порядка 10 тыс. человек. Нарушение электроснабжения затронуло жителей Нелидовского, Андреапольского и Торопецкого, Пеновского и Торжокского районов региона.