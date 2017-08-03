Обвиняемого в растрате 1 млрд рублей на океанариум в Приморье отправили под домашний арест

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ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Приморский краевой суд отправил под домашний арест экс-руководителя ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Андрея Поплавского, которого обвиняют в растрате 1 млрд рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Ранее Фрунзенский суд Владивостока оставил Поплавского под стражей, сообщил ТАСС представитель прокуратуры региона.
"Накануне Приморский краевой суд изменил меру пресечения в отношении Поплавского на домашний арест. Ранее Фрунзенский районный суд в очередной раз продлил его содержание под стражей, однако защита опротестовала это решение", - сообщил представитель прокуратуры.
Поплавский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата") и ч. 3 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"). По данным следствия, Поплавский при пособничестве гендиректора ООО "НПО "Мостовик" Олега Шишова и генерального директора ЗАО "Косандра" Александра Косяченко растратил денежные средства на сумму более 1 млрд рублей, выделенные на строительство научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" в городе Владивостоке.
Кроме того, как считает следствие, Поплавский получил от Косяченко и Шишова более 145 млн рублей за приемку выполняемых генподрядчиками работ по строительству океанариума, их оплату, а также дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ.
Дело Поправского рассматривается во Фрунзенском районном суде Владивостока с февраля этого года.