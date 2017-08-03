В Якутии увеличилась площадь лесных пожаров на 7,6 тыс. га

ЯКУТСК, 3 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилась на 7,6 тыс. га - с 43, 4 тыс. га до 51 тыс. га. Об этом в четверг сообщили в Департаменте лесного хозяйства республики.

"На охраняемой территории республики зарегистрировано 22 лесных пожара на общей площади 51 га, в том числе покрытой лесом площади - 14 тыс. га. Наибольшая площадь пожаров в Вилюйском районе - 49,5 тыс. га", - отметили в ведомстве.

На тушении лесных пожаров работают 679 человек, в том числе 316 специалистов парашютно-десантной пожарной службы "Авиалесоохрана", 150 работников лесничеств и службы наземной охраны лесов, 187 мобилизованных из числа местного населения, также 26 сотрудников пожарной службы. Задействованы 34 единицы наземной техники.

С начала пожароопасного сезона в Якутии на охраняемой территории зарегистрировано 257 лесных пожаров на общей площади 76,7 тыс. га, в том числе покрытой лесом площади 30, 5 тыс. га.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики зафиксированы 11 пожаров, которые регистрируются как термоточки на снимках, сделанных из космоса, на общей площади 302, 6 тыс. га, из них лесной площади - 204, 5 тыс. га.