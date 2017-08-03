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Пять туристов пропали в тайге на юго-востоке Приморья

Происшествия
3 августа, 5:52 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, августа. /ТАСС

Туристы 30 июля вышли в поход из Николаевки в село Чистоводное

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ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Группа туристов из пяти человек пропала в тайге в Лазовском районе на юго-востоке Приморского края. Специалисты МЧС приступили к поискам людей, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления ведомства.

"В управление МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать содействие в поисках группы из пяти туристов, которая 30 июля вышла в поход из Николаевки Партизанского муниципального района в село Чистоводное Лазовского муниципального района (юго-восток Приморья, около 300 км от Владивостока - прим. ТАСС). К дате выхода к конечной точке похода (1 августа) группа не вышла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда начали поиски пропавших. Главам сел по предполагаемому маршруту группы предложено выделить людей для поиска.

Район, где пропала группа, представляет собой покрытую тайгой горную местность с небольшим числом населенных пунктов.

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