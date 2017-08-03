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ЕСПЧ рассмотрит жалобу экс-губернатора Сахалинской области

Происшествия
3 августа, 8:34 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

В жалобе, которая была подана в 2015 году, Александр Хорошавин пожаловался на незаконность избрания меры пресечения в виде содержания под стражей

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Об этом в четверг ТАСС сообщила адвокат Хорошавина Ольга Артюхова.

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"То, что жалоба принята к производству, означает, что ЕСПЧ увидел нарушения Европейской конвенции", - сказала Артюхова. По ее словам, в жалобе, поданной еще в 2015 году, Хорошавин пожаловался на незаконность избрания меры пресечения (содержание под стражей) и последующих продлений действия этой меры.

"Сейчас мы ждем уведомления ЕСПЧ о дате рассмотрения жалобы и заявленной по ней позиции РФ. Дело может быть решено в досудебном порядке - в рамках предварительной процедуры, если российская сторона согласится признать, что с ее стороны были допущены нарушения ", - отметила адвокат.

Хорошавина задержали 3 марта 2015 года. По версии следствия, в 2009 году он создал организованную преступную группу, члены которой получили от восьми предпринимателей взятки на сумму более 522 млн рублей. 25 марта того же года президент РФ Владимир Путин уволил Хорошавина с поста губернатора в связи с утратой доверия.

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