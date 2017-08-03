В Приморье возбуждено дело по факту злоупотреблений при передаче имущества оперного театра

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ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Приморском крае по факту злоупотреблений должностными полномочиями при передаче имущества театра оперы и балета. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель прокуратуры.
"Уголовное дело возбуждено в Приморском крае по факту злоупотреблений должностными полномочиями( статья 285 УК РФ) при передаче имущества Приморского театра оперы и балета. Дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки законности передачи имущества театра", - сообщил представитель ведомства, не приведя подробности дела.
Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС в четверг, что по этому делу задержан бывший замдиректора департамента земельных и имущественных отношений Приморья Илья Терехов. Именно он якобы подписал незаконно документы о передаче имущества театра, несмотря на имеющуюся у учреждения задолженность и требования кредиторов.
Приморский театр оперы и балета открылся в 2013 году. Однако как самостоятельное учреждение он проработал до 1 января 2016 года, когда вошел в состав Мариинского театра в качестве его Приморской сцены.