Спасатели нашли тела двух человек, предположительно погибших при взрыве в Абхазии

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CУХУМ, 3 августа, /ТАСС/. Тела двух человек, погибших от осколочных ранений во время взрывов на складе боеприпасов в Абхазии, найдены в четверг утром недалеко от места происшествия, сообщили ТАСС в МВД республики.
"Чуть выше источника найдены тела двоих человек, предположительно туристов, которые погибли от осколочных ранений. Ищем еще одного человека", - уточнили в ведомстве.
В МВД республики отметили, что туристки, вероятно, погибли при первых взрывах, когда возвращались с водопада, расположенного выше места происшествия. Еще в среду правоохранителям сообщили, что неизвестна судьба трех туристов, но поскольку взрывы происходили в течение четырех часов (с 16:30 до 20:30 мск), осмотреть окрестности склада не представлялось возможным. Поиски были начаты только после прекращения взрывов.
В среду в результате взрывов на складе боеприпасов минобороны Абхазии в сел Приморское Гудаутского района ранения получили до 60 человек, 27 из них госпитализированы. Расследованием занимается транспортная прокуратура республики.