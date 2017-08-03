Подозреваемый в убийстве борца Власко задержан в Улан-Удэ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Полицейские в Улан-Удэ задержали мужчину, подозреваемого в убийстве борца Юрия Власко. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками управления уголовного розыска МВД по республике Бурятия 2 августа в Улан-Удэ был задержан подозреваемый в совершении убийства известного спортсмена", - сказала она.

Власко был найден мертвым в ночь на субботу, 29 июля, на берегу озера Байкал. По данным следствия, местный борец вместе со спортсменами из других регионов отдыхал на озере после турнира в Улан-Удэ. Ночью завязалась драка с местными жителями или другими отдыхающими, в ходе которой Власко был убит ножом, сообщали следователи.

Власко - мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований в весовой категории до 96 кг, двукратный победитель юниорского чемпионата Европы.