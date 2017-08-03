Две россиянки погибли при взрыве на военном складе в Абхазии

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СУХУМ, 3 августа. /ТАСС/. Установлены личности погибших при взрыве на складе боеприпасов в Абхазии, сообщил в четверг пресс-секретарь МЧС республики Мизан Ломия.
"Это жительницы Санкт-Петербурга - Елена Полякова 1970 года рождения и Елена Тимофеева 1962 года рождения. Третья женщина, Людмила Дмитриева 1954 года рождения из Подольска, которая была вместе с ними, с переломом руки доставлена в больницу", - сказал Ломия.
По его словам, туристки возвращались с конной прогулки, когда прогремел взрыв.
Тела туристок были найдены в четверг утром.
В среду в результате взрывов на складе боеприпасов минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района ранения получили до 60 человек, 28 из них госпитализированы. Расследованием занимается транспортная прокуратура республики.