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Две россиянки погибли при взрыве на военном складе в Абхазии

Происшествия
3 августа, 9:42 дата обновления: 3 августа, 9:45 UTC+3 СУХУМ 3, августа. /ТАСС

Личности туристок установлены - это жительницы Санкт-Петербурга

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© Артем Коротаев/ТАСС

СУХУМ, 3 августа. /ТАСС/. Установлены личности погибших при взрыве на складе боеприпасов в Абхазии, сообщил в четверг пресс-секретарь МЧС республики Мизан Ломия.

"Это жительницы Санкт-Петербурга - Елена Полякова 1970 года рождения и Елена Тимофеева 1962 года рождения. Третья женщина, Людмила Дмитриева 1954 года рождения из Подольска, которая была вместе с ними, с переломом руки доставлена в больницу", - сказал Ломия.

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По его словам, туристки возвращались с конной прогулки, когда прогремел взрыв.

Тела туристок были найдены в четверг утром.

В среду в результате взрывов на складе боеприпасов минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района ранения получили до 60 человек, 28 из них госпитализированы. Расследованием занимается транспортная прокуратура республики.

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Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии
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