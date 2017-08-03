Источник: состояние одного из членов банды GTA ухудшилось

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Состояние одного из двух госпитализированных членов банды GTA, устроивших стрельбу в Мосгорсуде, ухудшилось, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах столицы.
"Состояние Фазлитдина Хасанова оценивается как крайне тяжелое. Он остается в реанимации", - сказал собеседник агентства. По его словам, еще один участник банды - Хадрахон Додохонов - также находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.
1 августа в 13:50 мск двое конвоиров в лифте Мособлсуда сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу "банды ГТА", обвиняемых в бандитизме, серии убийств и в других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями. В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен, трое подсудимых уничтожены, еще двое ранены.