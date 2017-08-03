Подозреваемый в убийстве борца Власко заявил о необходимой обороне

УЛАН-УДЭ, 3 августа. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве борца Юрия Власко, задержанный в Улан-Удэ, заявил о необходимой обороне и о том, что сам защищался от нападения со стороны спортсмена. Об этом сообщили в четверг в республиканском следственном управлении СК РФ.

"В ходе проведенного допроса 33-летний молодой человек подтвердил свою причастность к смерти спортсмена, однако заявил, что его действия были связаны с необходимой обороной и защитой от нападения со стороны самого борца. Однако следствие считает, что показания подозреваемого молодого человека в части выдвинутой им версии о самозащите не соответствуют объективной картине происшествия и показаниям свидетелей", - говорится в сообщении ведомства.

Тело Власко было найдено в ночь на субботу, 29 июля, на берегу озера Байкал.

По данным МВД России, подозреваемый в убийстве был задержан 2 августа в Улан-Удэ. "К расследованию преступления привлечены наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты и сотрудники уголовного розыска МВД Бурятии",- добавили в следственном управлении.

Власко - мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований в весовой категории до 96 кг, двукратный победитель юниорского чемпионата Европы.