Подозреваемый в убийстве борца Власко заявил о необходимой обороне

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УЛАН-УДЭ, 3 августа. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве борца Юрия Власко, задержанный в Улан-Удэ, заявил о необходимой обороне и о том, что сам защищался от нападения со стороны спортсмена. Об этом сообщили в четверг в республиканском следственном управлении СК РФ.
"В ходе проведенного допроса 33-летний молодой человек подтвердил свою причастность к смерти спортсмена, однако заявил, что его действия были связаны с необходимой обороной и защитой от нападения со стороны самого борца. Однако следствие считает, что показания подозреваемого молодого человека в части выдвинутой им версии о самозащите не соответствуют объективной картине происшествия и показаниям свидетелей", - говорится в сообщении ведомства.
Тело Власко было найдено в ночь на субботу, 29 июля, на берегу озера Байкал.
По данным МВД России, подозреваемый в убийстве был задержан 2 августа в Улан-Удэ. "К расследованию преступления привлечены наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты и сотрудники уголовного розыска МВД Бурятии",- добавили в следственном управлении.
Власко - мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований в весовой категории до 96 кг, двукратный победитель юниорского чемпионата Европы.