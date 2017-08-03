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Осужденный в Литве по обвинению в шпионаже гражданин РФ обжаловал приговор

Происшествия
3 августа, 11:46 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 3, августа. /ТАСС

Николай Филипченко был приговорен к 10 годам лишения свободы. Он не признал предъявленные обвинения и заявил, что никакого ущерба Литве не нанес

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ВИЛЬНЮС, 3 августа. /ТАСС/. Защита гражданина РФ Николая Филипченко, приговоренного Вильнюсским окружным судом по обвинению в шпионаже к лишению свободы на 10 лет, обжаловала приговор. Об этом в четверг сообщил Апелляционный суд.

"Полученная Вильнюсским окружным судом жалоба будет рассмотрена в Апелляционном суде", - сказала представитель этой инстанции Вилма Буденене.

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Литовская сторона утверждает, что Филипченко, якобы являющийся сотрудником Федеральной службы безопасности РФ, пытался завербовать служащих департамента охраны руководства Литвы с целью установки специального оборудования для проведения разведывательных действий в отношении руководства страны.

Филипченко предъявленные обвинения не признал и заявил, что никакого ущерба Литве не нанес. От дачи показаний во время судебного разбирательства он отказался, воспользовавшись предусмотренным законом правом. Заседания проходили в закрытом режиме.

Как корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Вильнюсе, диппредставительство с момента задержания Филипченко "самым непосредственным образом занимается" делом соотечественника.

Россиянин был задержан на территории Литвы, когда следовал транзитным поездом из Калининградской области. Как утверждает департамент госбезопасности балтийской республики, это первый случай задержания в Литве кадрового сотрудника российских спецслужб. С 29 апреля 2015 года Филипченко содержится под стражей.

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