Минобороны опровергло сообщения о поножовщине в учебной части ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Сообщения о пьяной драке с применением холодного оружия в одной из частей Центрального военного округа не соответствуют действительности, говорится в сообщении пресс-службы округа.

Ранее издание Ura.ru написало, что в Елани Свердловской области произошла драка, в которой участвовали более 150 человек. В публикации утверждается, что участники инцидента были нетрезвы и использовали ножи и заточки. Источник издания заявил, что ранения в ходе инцидента получили 14 военных.

"2 августа в учебном соединении Центрального военного округа на почве бытового конфликта произошла стычка между военнослужащими-контрактниками, переросшая в драку. В ходе конфликта несколько военнослужащих, а также разнимавший контрактников младший офицер, получили легкие травмы и ссадины", - сообщили в пресс-службе.

"По результатам проведенного в тот же день медицинского освидетельствования всех военнослужащих никаких фактов употребления алкоголя в подразделении не выявлено. Слухи о якобы использовании конфликтующими контрактниками холодного оружия - абсолютная ложь", - заявили в округе.

В пресс-службе добавили, что командование Центрального военного округа вместе с правоохранительными органами проводит разбирательство в связи с инцидентом. "Все виновные должностные лица будут привлечены к установленной законодательством ответственности", - заверили в округе.