СК возбудил дело по факту гибели младенца под Курском, к которому не приехала скорая

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ТАСС, 3 августа. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту гибели пятимесячной девочки в Курской области, к которой в течение полутора часов не приезжала скорая помощь. Родители на такси отвезли ребенка в больницу, где через несколько часов она скончалась в результате отека головного мозга, сообщили в четверг в следственном управлении СК РФ по Курской области.
"По результатам доследственной проверки по сообщению, распространенному жительницей Железногорска в социальной сети о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее пятимесячной дочки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - уточнили в ведомстве.
По версии следствия, ночью 28 июля 2017 года у пятимесячной девочки поднялась температура, и родители вызвали скорую помощь. Не дождавшись бригады медиков, родители отвезли ребенка в больницу. В 05:20 ребенок поступил в инфекционное отделение Железногорской городской больницы № 2 с диагнозом: ОРВИ, острая двусторонняя пневмония.
В связи с резким ухудшением состояния здоровья она была переведена в реанимационное отделение, где в 18:15 скончалась. Смерть пациентки наступила в результате отека головного мозга, отмечают в следствии.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также виновных в смерти ребенка медицинских работников. В рамках следствия будут проведены необходимые экспертизы, в том числе и судебно-медицинская. Расследование уголовного дела продолжается.