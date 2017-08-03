Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил дело по факту гибели младенца под Курском, к которому не приехала скорая

Происшествия
3 августа, 12:06 UTC+3 ТАСС

Расследование ведется по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 августа. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту гибели пятимесячной девочки в Курской области, к которой в течение полутора часов не приезжала скорая помощь. Родители на такси отвезли ребенка в больницу, где через несколько часов она скончалась в результате отека головного мозга, сообщили в четверг в следственном управлении СК РФ по Курской области.

"По результатам доследственной проверки по сообщению, распространенному жительницей Железногорска в социальной сети о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее пятимесячной дочки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - уточнили в ведомстве.

По версии следствия, ночью 28 июля 2017 года у пятимесячной девочки поднялась температура, и родители вызвали скорую помощь. Не дождавшись бригады медиков, родители отвезли ребенка в больницу. В 05:20 ребенок поступил в инфекционное отделение Железногорской городской больницы № 2 с диагнозом: ОРВИ, острая двусторонняя пневмония.

В связи с резким ухудшением состояния здоровья она была переведена в реанимационное отделение, где в 18:15 скончалась. Смерть пациентки наступила в результате отека головного мозга, отмечают в следствии.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также виновных в смерти ребенка медицинских работников. В рамках следствия будут проведены необходимые экспертизы, в том числе и судебно-медицинская. Расследование уголовного дела продолжается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Андрей Калмыков: "Победа" снизит цену на авиабилет до минимума в 777 рублей
2
МЧС предупреждает об аномально жаркой погоде в Крыму
3
Минобороны опровергло сообщения о поножовщине в учебной части ЦВО
4
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
5
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
6
Минфин с 7 августа по 6 сентября закупит валюту на 47,6 млрд рублей
7
Володин пристыдил представителя КПРФ за незнание цитаты Сталина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама