Полиция изъяла 3,5 тонны контрабандной красной икры на Камчатке

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 3,5 тонны контрабандной красной икры в Камчатском крае. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, деликатес реализовывали в трех торговых точках на рынке города Елизово двое местных жителей.

"Установлено, что 48-летний мужчина приобретал сырец икры и, не имея разрешительных документов, изготавливал готовую продукцию на территории частного дома, где был оборудован подпольный цех. Его 50-летняя супруга реализовывала товар. В результате проведенных обысков полицейские изъяли 3,5 тонны красной икры, не соответствующей нормам ГОСТа", - сообщила она.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде.