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Путин поручил Минэнерго изучить причины аварии в энергосети Дальнего Востока

Происшествия
3 августа, 12:40 дата обновления: 3 августа, 12:47 UTC+3

О принятых мерах и способах предотвращения подобных аварий глава ведомства Александр Новак доложит премьер-министру Дмитрию Медведеву

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ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил министру энергетики Александру Новаку проанализировать причины аварии в энергосети Дальнего Востока и доложить о принятых мерах и способах предотвращения подобных аварий председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

"Вы проанализируете это все, доложите председателю правительства не только о выявлении причин, но и о предложениях, как вы сейчас сказали, с мероприятиями, которые бы не допускали подобных сбоев", - обратился Путин к Новаку на совещании по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе после доклада министра энергетики о ликвидиции последствий аварии.

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Новак заверил, что будут приняты все необходимые меры для предотвращения ситуаций подобных аварий в энергосети Дальнего Востока. "Причины произошедшей аварии будут установлены комиссией, как я уже сказал, приняты все необходимые меры для минимизации риска повторения подобных ситуаций", - доложил министр Путину.

По словам министра энергетики, под руководством Ростехнадзора создана специальная комиссия по выяснению причин произошедшей аварии. В результате аварии, по словам министра, было прекращено электроснабжение потребителей мощностью в объеме около 1600 Мвт, что затронуло порядка около миллиона человек населения, а также промышленных потребителей в Амурской области и Хабаровском крае. Также был зафиксирован сбой в движении поездов и прекращен экспорт энергии в КНР. Процесс синхронизации разорванных частей энергосистемы Дальнего Востока и начала процесса подачи электроэнергии заняли 39 минут. В течение двух с половиной часов подача электроэнергии была полностью восстановлена.

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