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Полиция Москвы выявила незаконную схему вывода 100 млн рублей за рубеж

Происшествия
3 августа, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Перевод средств был замаскирован под сделку купли-продажи ценных бумаг

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские выявили преступную схему вывода за рубеж 100 млн рублей вод видом купли-продажи ценных бумаг. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, две московские организации заключили фиктивный договор купли-продажи векселей с целью перевода денег на счета нерезидентов.

"Далее покупатель, следуя разработанному плану, не выполнил обязанности по оплате якобы полученных ценных бумаг. После чего продавец заключил с одной из подконтрольных иностранных фирм договор о переуступке прав и обязанностей по указанной сделке. На основании судебных решений с компании-покупателя взыскана сумма задолженности по договору в размере свыше 100 млн рублей, которые были переведены на банковский счет правопреемника-нерезидента", - рассказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе обысков полицейские изъяли более 100 печатей, первичную документацию различных организаций, бланки, а также электронные ключи системы "Банк-клиент". Задержана одна подозреваемая, она отправлена под домашний арест.

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