В Дагестане ранен сотрудник ФСИН

МАХАЧКАЛА, 3 августа. /ТАСС/. Нападение на сотрудника ФСИН произошло в Дагестане, пострадавший госпитализирован, сообщил ТАСС в четверг представитель республиканского УФСИН.

"В среду около 11:00 мск неизвестные выстрелили несколько раз из травматического оружия в сотрудника УФСИН Ханахмеда Устарханова. Он получил шесть ранений и был госпитализирован. Преступников ищет полиция", - сказал собеседник агентства, отметив, что нападение произошло у дома сотрудника.