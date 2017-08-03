В Дагестане ранен сотрудник ФСИН

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МАХАЧКАЛА, 3 августа. /ТАСС/. Нападение на сотрудника ФСИН произошло в Дагестане, пострадавший госпитализирован, сообщил ТАСС в четверг представитель республиканского УФСИН.
"В среду около 11:00 мск неизвестные выстрелили несколько раз из травматического оружия в сотрудника УФСИН Ханахмеда Устарханова. Он получил шесть ранений и был госпитализирован. Преступников ищет полиция", - сказал собеседник агентства, отметив, что нападение произошло у дома сотрудника.