Прокуратура просит изменить назначенное инвалиду Мамаеву наказание на условное

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Прокуратура просит условного наказания для инвалида-колясочника Антона Мамаева, осужденного ранее на 4,5 года колонии за разбой. Об этом гособвинитель заявил в четверг в Мосгорсуде, где рассматриваются жалобы защиты и прокуратуры на приговор.

"Наличие у Мамаева заболевания не препятствовало ему принимать участия в совершении преступления. Что касается назначенного ему наказания, то с учетом его заболевания прошу приговор изменить и назначить Мамаеву наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет", - сказал прокурор.

Тимирязевский районный суд Москвы 30 июня суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Мамаев, страдающего детской спинальной атрофией мышц и передвигающегося на инвалидном кресле, обвинили в разбойном (с угрозой применения насилия) завладении мотороллером. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на 3 года колонии.

Выступая в суде, прокурор отметил, что выводы суда о виновности подсудимых являются законными и обоснованными, а доказательства сторон всесторонне исследованы и проанализированы.

19 июля на выездном заседании в СИЗО "Матросская Тишина" суд освободил Мамаева из-под стражи под подписку о невыезде в связи с тяжелым заболеванием, препятствующим содержанию под стражей.