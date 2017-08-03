Мосгорсуд смягчил наказание инвалиду Мамаеву

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг смягчил наказание осужденному за разбой инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву, изменив его на штраф в 200 тысяч рублей.
"Приговор Тимирязевского суда в отношении Мамаева и Сероштанова от 30 июня изменить. В отношении Мамаева изменить категорию совершенного им преступления с тяжкого на средней степени тяжести. На основании этого назначить ему штраф в 200 тысяч рублей, в остальной части приговор оставить без изменения ", - огласила решения судья.
Таким образом, суд отказал в удовлетворении апелляционного представления прокуратуры и жалобы защиты. Принимая решение, апелляционная инстанция учла, что Мамаев является инвалидом первой степени, а также страдает редким тяжелым заболеванием.
В суде Мамаев и его адвокат настаивали на невиновности и просили оправдательного вердикта. "Я могу сказать, что никакого преступления я не совершал. Я жил своей жизнью и никуда не лез, потому что я ценю свою жизнь, я ее люблю", - сказал он.
Мамаев намерен дальше добиваться своего оправдания, сообщил ТАСС адвокат Андрей Орлов. "Мы будем и дальше обжаловать этот приговор, вплоть до Европейского суда", - сказал он. Сам Мамаев заявил журналистам, что разочарован решением суда и продолжит восстанавливать справедливость. "Единственным правильным решением было бы полное оправдание. А так, я очень разочарован", - сказал он.
30 июня 2017 года суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По данным СМИ, Мамаева, который передвигается на инвалидном кресле, обвинили в разбойном (с угрозой применения насилия) завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.
Делом Мамаева занялась прокуратура. По результатам ознакомления с приговором прокуратура сочла решение суда о назначении наказания без должного исследования состояния здоровья и возможности отбывания наказания в виде лишения свободы необоснованным. В связи с этим Тимирязевская межрайонная прокуратура внесла апелляционное представление, в котором поставила вопрос об отмене приговора. Приговор также был обжалован и адвокатом.
Врачебная комиссия установила наличие у Мамаева детской спинальной мышечной амиотрофии - недуга, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.