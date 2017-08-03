В Новой Москве подрались 40 строителей ЖК "Бунинские луга"

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сорок человек приняли участие в массовой драке в Новой Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, конфликт произошел между двумя бригадами строительного объекта ЖК "Бунинские луга".
"Драка произошла между двумя бригадами строительного объекта жилого комплекса "Бунинские луга" в количестве 40 человек, все они граждане Узбекистана и Армении. С места происшествия изъято две лопаты и два прута арматуры", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что в результате происшествия госпитализированы шесть человек. По предварительным данным, причиной конфликта стал несанкционированный выброс твердых бытовых отходов с кровли строящегося здания. По факту драки возбуждено уголовное дело о хулиганстве.