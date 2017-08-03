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Ольховик и Вайнзихер обвиняются в даче руководству Коми взятки в 1 млрд рублей

Происшествия
3 августа, 16:10 дата обновления: 3 августа, 16:25 UTC+3

Следователь не исключил, что фигурантам дела в дальнейшем могут предъявить новое обвинение

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Бывший генеральный директор ПАО "Т Плюс" Борис

Бывший генеральный директор ПАО "Т Плюс" Борис

© Наталия Казаковцева/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик и глава энергохолдинга "Т Плюс" (входит в компанию "Ренова") Борис Вайнзихер обвиняются в даче взятки бывшему руководству Республики Коми на сумму не менее 1 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил следователь на заседании в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении обвиняемым домашнего ареста.

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"Ольховик и Вайнзихер обвиняются в даче взяток на сумму, составляющую 1 млрд рублей", - сказала следователь.

При этом он отметил, что СК продолжает расследование уголовного дела и не исключил, что фигурантам в дальнейшем могут предъявить новое обвинение. Таким образом сумма взяток, установленная СК к настоящему времени, может увеличиться.

По словам следователя, срок расследования уголовного дела продлен до 2 января 2018 года. В этот период следствие намерено продолжить сбор доказательств по делу, а также провести допрос свидетелей.

Следователь отметил, что избрание более мягкой меры пресечения, чем домашний арест, может способствовать побегу обвиняемых из страны, чтобы избежать уголовной ответственности.

Адвокаты и их подзащитные не возражали против продления им срока домашнего ареста, но просили смягчить режим пребывания. Так, адвокаты Ольховика просили разрешить ему вызывать и общаться с защитниками по телефону, а также прогулки на прилегающей к дому территории с посещением по необходимости магазина. Юристы Вайнзихера просили позволить ему купить мобильный телефон для осуществления необходимых звонков, так как стационарный телефон в квартире, где он содержится, отсутствует. "Если вдруг ему понадобится вызвать скорую помощь, то сделать это он сможет, только высунувшись в окно и крича", - сказал в суде адвокат Вайнзихера Константин Ривкин.

Следователь посчитал необоснованными требования адвокатов и просил не смягчать обвиняемым режим домашнего ареста.

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Бывшие и нынешние руководители энергохолдинга ЗАО "Комплексные энергетические системы" (реорганизовано в ЗАО "Т Плюс") Михаил Слободин, Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик обвиняются в даче взяток бывшему руководству Коми за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и энергоснабжение и создание комфортных условий работы.

Вайнзихер и Ольховик были арестованы. Слободин объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по уголовной статье "Дача взятки в особо крупном размере", он арестован заочно.

Изначально обвиняемые были заключены под стражу, однако в июле переведены под домашний арест.

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Темы
Дело "Реновы" Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Персоны
Слободин, Михаил Юрьевич Вайнзихер, Борис Феликсович Ольховик, Евгений Николаевич
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