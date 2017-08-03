Минздрав Абхазии обнародовал список россиян, пострадавших при взрывах

Село Приморское Гудаутского района, в окрестностях которого произошел взрыв на складе боеприпасов © Пресс-служба МЧС Республики Абхазия/ТАСС

СУХУМ, 3 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Абхазии в четверг обнародовало список россиян, пострадавших во время взрывов на складе боеприпасов в среду в селе Приморском Гудаутского района.

"Среди пострадавших - 33 жителя российских городов: Воронеж, Иваново, Балашиха, Чудово, Калуга, Ставрополь, Санкт-Петербург, Тольятти, Ижевск, Самара, Красногорск, Калуга, Москва, Валуйки, Якутск, Подольск, Оренбург…", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди раненых есть также жительница Киева.

В министерстве добавили, что все пострадавшие являются туристами. Они приехали в Приморское на горячие источники. Среди пострадавших - 26 женщин и восемь мужчин.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов пострадали 64 человека, 27 из них были госпитализированы. Сейчас в больницах остаются 16 человек, в том числе трое детей. По словам министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, их жизни ничто не угрожает.

Как сообщил ТАСС министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, в результате ЧП пострадали также четыре абхазских спасателя. Один из них получил осколочные ранения, у трех - сильная контузия.

Кроме того, в результате взрывов накануне погибли две туристки из Санкт-Петербурга. Следствие по факту ЧП ведет военная прокуратура Абхазии.