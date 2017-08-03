Авария в энергосетях Крыма, предварительно, произошла из-за ДТП с грузовиком

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии на полуострове Крым, произошедшее в минувшую пятницу, 28 июля, по предварительным данным произошло из-за дорожно-транспортного происшествия с грузовиком. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"По предварительным данным, в результате короткого замыкания работы большегрузной машины, которая задела провода в Кубанской энергосистеме, произошло отключение линии электропередачи и срабатывание релейной защиты автоматики, что, в свою очередь, повлекло также отключение потребителей для сохранения работы энергооборудования и энергосетей. В короткое время, в течение трех часов, потребители были также обеспечены электроснабжением, и работа энергомоста в Крым восстановлена", - сказал Новак на совещании по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе.

Как сообщалось, в 13:55 (время совпадает с московским) пятницы, 28 июля 2017 года, отключились четыре воздушные линии электропередачи, обеспечивающие переток мощности в крымскую энергосистему.

Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик сообщал журналистам, что из-за аварии на материковой части России полуостров полностью остался без света. Энергоснабжение было восстановлено к 16:00 мск.