В Москве арестован мужчина, отобравший вейп у подростка

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал мужчину, напавшего с ножом на подростка из-за так называемого вейпа - электронной сигареты. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве.
"Вечером 30 июля мужчина вблизи одного из домов по Волгоградскому проспекту, используя нож, совершил разбойное нападение на 15-летнего подростка и завладел находящимся при нем электронным испарителем. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила она.
В отношении него возбуждено уголовное дело о разбое. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.