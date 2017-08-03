У журналиста Феруза не нашли признаков побоев, от медпомощи он отказался

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. У журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова нет признаков телесных повреждений, он также отказался от медицинской помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России.

"Исполняя постановление суда, судебные приставы препроводили Худоберди Нурматова (работает под псевдонимом Али Феруз - прим. ТАСС) до Центра временного содержания иностранных граждан. По прибытии на место он был передан уполномоченному лицу данного учреждения. Старшим группы судебных приставов был заполнен опросный лист об отсутствии у Худоберди Нурматова телесных повреждений и его отказе от медицинской помощи. Документ составлен со слов Худоберди Нурматова и подтвержден его личной подписью", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ряд факторов не позволяют властям РФ закрыть глаза на нарушения правил въезда и выезда в Россию, которые были допущены корреспондентом "Новой газеты" Али Ферузом. "Нам известно о существовании этого вопроса, но, скажем так, ситуация очень сложная и ряд факторов не позволяют закрыть глаза на ряд нарушений, которые имеют место", - сказал представитель Кремля. Песков добавил, что на эту проблему обращено внимание российских миграционных и иных властей.

Накануне Басманный суд Москвы принял решение о выдворении корреспондента "Новой газеты" Феруза, являющегося гражданином Узбекистана, который был задержан 1 августа рядом с редакцией издания в Москве. Также ему был назначен административный штраф в размере 5 тысяч рублей. По решению суда, до вступления постановления в законную силу Феруз будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве.

Суд признал журналиста виновным по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ"). После этого редакция "Новой газеты" обратилась с коллективным письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с выдворением из России корреспондента своего издания. В защиту журналиста также выступил Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, в котором считают, что депортация узбекского журналиста противоречит статье 38 Конституции РФ и статье 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.