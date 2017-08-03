Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

У журналиста Феруза не нашли признаков побоев, от медпомощи он отказался

Происшествия
3 августа, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Худоберди Нурматов подтвердил старшему группы судебных приставов в опросном листе отсутствие у него телесных повреждений

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. У журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова нет признаков телесных повреждений, он также отказался от медицинской помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России.

"Исполняя постановление суда, судебные приставы препроводили Худоберди Нурматова (работает под псевдонимом Али Феруз - прим. ТАСС) до Центра временного содержания иностранных граждан. По прибытии на место он был передан уполномоченному лицу данного учреждения. Старшим группы судебных приставов был заполнен опросный лист об отсутствии у Худоберди Нурматова телесных повреждений и его отказе от медицинской помощи. Документ составлен со слов Худоберди Нурматова и подтвержден его личной подписью", - сказал собеседник агентства.

Смотрите также

Члены ОНК не нашли у журналиста "Новой газеты" угрожающих здоровью следов попытки суицида

СПЧ: выдворение журналиста "Новой газеты" в Узбекистан противоречит Конституции

Редакция "Новой газеты" просит Путина вмешаться в ситуацию с выдворением журналиста Феруза

Союз журналистов Москвы требует публично расследовать возможное избиение Нурматова

Как сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ряд факторов не позволяют властям РФ закрыть глаза на нарушения правил въезда и выезда в Россию, которые были допущены корреспондентом "Новой газеты" Али Ферузом. "Нам известно о существовании этого вопроса, но, скажем так, ситуация очень сложная и ряд факторов не позволяют закрыть глаза на ряд нарушений, которые имеют место", - сказал представитель Кремля. Песков добавил, что на эту проблему обращено внимание российских миграционных и иных властей.

Накануне Басманный суд Москвы принял решение о выдворении корреспондента "Новой газеты" Феруза, являющегося гражданином Узбекистана, который был задержан 1 августа рядом с редакцией издания в Москве. Также ему был назначен административный штраф в размере 5 тысяч рублей. По решению суда, до вступления постановления в законную силу Феруз будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве.

Суд признал журналиста виновным по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ"). После этого редакция "Новой газеты" обратилась с коллективным письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с выдворением из России корреспондента своего издания. В защиту журналиста также выступил Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, в котором считают, что депортация узбекского журналиста противоречит статье 38 Конституции РФ и статье 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тела погибших в Абхазии россиянок отправят в Петербург в ближайшие дни
2
Минздрав Абхазии обнародовал список пострадавших в результате взрывов россиян
3
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
4
Ливни и ураганный ветер на Северо-Западе РФ привели к жертвам и техногенным авариям
5
Доктор Стальной Молот: самые памятные бои в карьере Владимира Кличко
6
Время в пути скорого поезда Калининград - Москва может быть сокращено на 7 часов
7
Трамп призвал "благодарить" Конгресс за ухудшение отношений с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама