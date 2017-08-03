Фигурантам дела "Реновы" продлили домашний арест

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в четверг продлил на месяц срок домашнего ареста совладельцу группы компаний "Ренова" Евгению Ольховику и главе энергохолдинга "Т Плюс" (входит в компанию "Ренова") Борису Вайнзихеру, обвиняемым в даче взятки бывшему руководству Республики Коми на сумму в 1 млрд рублей. Таким образом суд удовлетворил ходатайства следователя.

"Ходатайства следователя удовлетворить. Продлить меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ольховика до 5 сентября, в отношении Вайнзихера - до 6 сентября", - огласила судья Елена Ленская. Принимая решение, судья учла, что Вайнзихер и Ольховик обвиняются в совершении особо тяжкого преступления, причастность к которому подтверждается показаниями свидетелей, а также письменными доказательствами. "Объективных данных, что обвиняемые не могут, в том числе по состоянию здоровья, содержаться под домашнем арестом, в суд не представлено", - огласила судья, отметив, что судом не установлено фактов волокиты в ходе следствия.

Суд также отказал защите в смягчении режима нахождения обвиняемых под домашним арестом. Адвокаты просили разрешить Ольховику и Вайнзихеру трехчасовые прогулки, а также общение с адвокатами по телефону. "В настоящее время суд не может разрешить прогулки, так как они могут сказаться на условиях производства уголовного дела", - огласила судья Елена Ленская. Она также отметила, что суд вообще не находит оснований для изменения обвиняемым списка ограничений, установленных ранее.

Так, согласно постановлению суда, Ольховику и Вайнзихеру запрещено без письменного разрешения следователя покидать место жительства, общаться с кем-либо, за исключением близких родственников, адвокатов, следователей по делу, а также получать и отправлять корреспонденцию, использовать средства связи, интернет за исключением вызова экстренных служб. После заседания защита отказалась от каких-либо комментариев.

Домашний арест Вайнзихер отбывает в квартире дома, расположенном в Последнем переулке, Ольховик - на Большой Татарской улице в Москве. В следующий раз вопрос о мере пресечения обвиняемым будет решать уже Мосгорсуд, так как под арестом они будут находится уже свыше года.

Бывшие и нынешние руководители энергохолдинга ЗАО "Комплексные энергетические системы" (реорганизовано в ЗАО "Т Плюс" - прим. ТАСС) Михаил Слободин, Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик обвиняются в даче взяток бывшему руководству Коми за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и энергоснабжение и создание комфортных условий работы. Вайнзихер и Ольховик были арестованы, Слободин объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по статье "Дача взятки в особо крупном размере" УК РФ, он арестован заочно. Изначально обвиняемые были заключены под стражу, однако в июле переведены под домашний арест.