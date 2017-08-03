Прокуратура возбудила на компанию IFly три административных дела за задержки рейсов

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Транспортная прокуратура возбудила сразу три 3 дела об административных правонарушениях по фактам задержек рейсов авиакомпании IFly. Об этом сообщили в четверг в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).
Проверка была начата после того, как 22 июля на 16 часов был задержан авиарейс Москва - Бодрум, в результате чего более 300 российских туристов долго ждали вылета из Турции. 23 июля рейс Москва - Анталья был задержан на 6 часов.
"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте провела проверку по фактам задержек рейсов ООО IFly. В связи с выявленными нарушениями в отношении авиакомпании возбуждено три дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ ("Нарушение лицензионного законодательства в связи с задержкой рейса"), которые направлены для рассмотрения мировому судье", - отметили в ММТП.
Ранее в этом году транспортная прокуратура добилась привлечения к ответственности 7 авиаперевозчиков - "Аэрофлота", авиакомпаний "Победа", "Северный Ветер", Royal Flight, Red Wings, "АК Руслайн" и "Авиапредприятия Газпром авиа", допустивших задержки рейсов на московском узле. В общей сложности в отношении них по фактам задержек 314 авиарейсов в текущем году возбуждено 26 дел об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ.
"Установлено, что причинами задержек рейсов явились замена воздушного судна по техническим причинам, либо его позднее прибытие, а также отсутствие резервных бортов, - сообщили в ММТП. - 14 дел об административных правонарушениях рассмотрены, вышеуказанные авиакомпании судом признаны виновными в совершении указанных правонарушений с назначением штрафа на общую сумму 1,4 млн рублей".
В ММТП подчеркнули, что "проверки по соблюдению авакомпаниями лицензионного законодательства по фактам задержек выполнения рейсов проводятся на системной основе". Справочная информация о возможности обращения пассажиров в прокуратуру размещена на интернет-сайтах во всех аэропортах Московского авиаузла, а также на специально оборудованных стендах прокуратуры.