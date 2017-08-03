Суд продлил арест обвиняемым по делу "Саентологической церкви Петербурга" до 20 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Невский районный суд Петербурга продлил до 20 октября сроки содержания под стражей обвиняемых по уголовному делу "Саентологической церкви Санкт-Петербурга". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы города.

"Суд вынес постановления о продлении мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Мацицкого, Анастасии Терентьевой, Сахиба Алиева до 20 октября. Также суд продлил домашний арест Констанции Есаулковой на тот же срок", - говорится в сообщении.

Членов "Саентологической церкви Петербурга" обвиняют в незаконном проведении платных курсов и программ без соответствующей регистрации, доход от которых оценивается в сумму свыше 276 млн рублей. Их задержали 6 июня, в тот же день в офисе религиозной организации сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области провели обыски в рамках уголовного дела по статьям УК РФ "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти или вражды", а также "Организация экстремистского сообщества". У членов организации изъяли книги и материалы, признанные экстремистскими в России. По мнению следствия, "Саентологическая церковь Петербурга" является экстремистским сообществом.

Дианетика и саентология (сайентология) - религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. В России часть саентологических материалов признаны экстремистскими и занесены в федеральный список экстремистских, производство, распространение и хранение в целях массового распространения этих материалов на территории РФ является незаконным.