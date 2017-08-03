Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд продлил арест обвиняемым по делу "Саентологической церкви Петербурга" до 20 октября

Происшествия
3 августа, 18:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, августа. /ТАСС

Членов этой церкви обвиняют в незаконном проведении платных курсов и программ без соответствующей регистрации

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Невский районный суд Петербурга продлил до 20 октября сроки содержания под стражей обвиняемых по уголовному делу "Саентологической церкви Санкт-Петербурга". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы города.

"Суд вынес постановления о продлении мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Мацицкого, Анастасии Терентьевой, Сахиба Алиева до 20 октября. Также суд продлил домашний арест Констанции Есаулковой на тот же срок", - говорится в сообщении.

Смотрите также

Саентология в России. Досье

Саентология. Учение и международная церковь. Досье

Членов "Саентологической церкви Петербурга" обвиняют в незаконном проведении платных курсов и программ без соответствующей регистрации, доход от которых оценивается в сумму свыше 276 млн рублей. Их задержали 6 июня, в тот же день в офисе религиозной организации сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области провели обыски в рамках уголовного дела по статьям УК РФ "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти или вражды", а также "Организация экстремистского сообщества". У членов организации изъяли книги и материалы, признанные экстремистскими в России. По мнению следствия, "Саентологическая церковь Петербурга" является экстремистским сообществом.

Дианетика и саентология (сайентология) - религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. В России часть саентологических материалов признаны экстремистскими и занесены в федеральный список экстремистских, производство, распространение и хранение в целях массового распространения этих материалов на территории РФ является незаконным.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое пострадавших в ДТП на Кубани детей находятся в тяжелом состоянии
2
Тела погибших в Абхазии россиянок отправят в Петербург в ближайшие дни
3
Медведчук: от принятого в США закона о санкциях против России пострадает Украина
4
Техник Мособлсуда будет поощрен за мужество при перестрелке с бандой GTA
5
Доктор Стальной Молот: самые памятные бои в карьере Владимира Кличко
6
Умер Роберт Харди, сыгравший министра магии в фильмах о Гарри Поттере
7
Минздрав Абхазии обнародовал список пострадавших в результате взрывов россиян
Темы дня
Новости партнеров
Реклама