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Трое пострадавших в ДТП на Кубани детей находятся в тяжелом состоянии

Происшествия
3 августа, 18:42 дата обновления: 3 августа, 19:13 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 3, августа. /ТАСС

Всего в аварии пострадали восемь несовершеннолетних. Все они были доставлены в больницу в Новороссийске

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КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Трое из восьми детей, доставленных в больницу после ДТП с большегрузом и микроавтобусом в Краснодарском крае, находятся в тяжелом состоянии, сообщили в четверг ТАСС в администрации Новороссийска.

По данным регионального главка МВД, авария произошла на 13 км автодороги Новороссийск - Керченский пролив с участием автомобиля "КамАЗ" с прицепом и микроавтобуса Mercedes. В микроавтобусе находилось 10 человек, двое взрослых и восемь детей. Все несовершеннолетние доставлены в городскую больницу №1 Новороссийска.

"Все дети проходят обследование, трое из них в тяжелом состоянии", - сказали в мэрии.

В краевом Министерстве здравоохранения ТАСС сообщили, что бригада врачей выехала для оказания помощи детям, пострадавшим в ДТП в Новороссийске. "По поручению министра здравоохранения Краснодарского края, бригада медиков краевой детской больницы выехала для оказания всей необходимой помощи пострадавшим в ДТП детям и консультаций коллегам из городской больницы №1 города Новороссийска", - сказал представитель министерства.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, большегруз, двигавшийся по направлению из города, совершил резкое торможение, вследствие чего его прицеп поменял траекторию и выехал на встречную полосу. Водитель автомобиля Mercedes, двигавшийся во встречном направлении, чтобы уйти от столкновения, выехал на обочину и съехал в кювет.

Установлено, что микроавтобус направлялся с детьми из лагеря "Горный Родник" в Нальчик. За рулем был отец двоих несовершеннолетних, остальные дети ехали с ним по договоренности.

 

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