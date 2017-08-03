Экс-сенатора Цыбко приговорили к девяти годам колонии и штрафу

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ТАСС, 3 августа. Суд города Озерска Челябинской области признал в четверг бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко виновным во взяточничестве и приговорил его к лишению свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в 70 млн рублей, говорится в сообщении СК РФ.
"Собранные главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителю в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Челябинской области Константину Цыбко. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Приговором суда Цыбко назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 70 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2011 году Цыбко получил от главы администрации Озерского городского округа Челябинской области Евгения Тарасова денежные средства в сумме не менее 11 млн рублей за оказанное ему содействие в назначении на указанную должность. В 2012 году Цыбко как лично, так и при посредничестве Тарасова получил 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Озерского городского округа и иных районов Челябинской области.
"Несмотря на отрицание своей вины, следователи изобличили Цыбко в получении крупных сумм денег в качестве взяток. В рамках предварительного следствия были исследованы результаты оперативно-розыскной деятельности, проведены соответствующие фонографические и лингвистические экспертизы, а также допрошено порядка 60 свидетелей, проведен ряд очных ставок", - говорится в сообщении.
В июне 2014 года Совет Федерации лишил сенатора неприкосновенности на период расследования уголовного дела. Позднее Челябинский политсовет "Единой России" приостановил его членство в партии до окончания следствия.