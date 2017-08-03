Экс-мэр Владикавказа заочно арестован

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владикавказа вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении бывшего мэра города Сергея Дзантиева в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Мера пресечения носит заочный характер", - говорится в сообщении. МВД по Северной Осетии планирует объявить экс-мэра в международный розыск.

Как ранее ТАСС сообщал начальник управления по борьбе с экономической преступностью и противодействия коррупции МВД по республике Аслан Гадзаов, Дзантиев был объявлен в федеральный розыск 5 декабря 2016 года.

Экс-чиновник наряду с другими должностными лицами подозревается в хищении муниципальных бюджетных средств. Преступление связано с незаконными операциями по продаже муниципальной собственности по заниженной стоимости и последующим ее приобретением у подконтрольных лиц за стоимость, превышающую продажную в 10 раз.

Некоторые из чиновников уже задержаны. Санкция за совершенные преступления предусматривает ограничение свободы сроком до 10 лет. Также в отношении Дзантиева возбуждено уголовное дело статьям УК РФ "Превышение должностных полномочий" и "Причинение имущественного ущерба".