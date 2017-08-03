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Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве девяти человек в Тверской области

Происшествия
3 августа, 18:55 дата обновления: 3 августа, 19:19 UTC+3

В четверг по данному уголовному делу было утверждено обвинительное заключение

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело об убийстве девяти человек в дачном товариществе в Тверской области.

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Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, "3 августа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Москвы (Сергея Егорова). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")".

Уголовное дело в отношении Егорова направлено в Тверской областной суд.

В ночь на 4 июня мужчина находился в садовом некоммерческом товариществе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района Тверской области в компании местных жителей и их гостей. Между ними возник конфликт, после чего Егоров в состоянии алкогольного опьянения расстрелял девятерых человек. По некоторым данным, конфликт с дачниками - жителями Подмосковья - возник из-за того, служил ли он в Вооруженных силах. После этого Егоров ушел к себе домой, а вернувшись с ружьем "Сайга-12С", застрелил двух женщин и шестерых мужчин, тело еще одной женщины позднее нашли в багажнике автомобиля.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ сообщило, что в ходе расследования дела Егорову была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан вменяемым. 19 июля Московский районный суд Твери продлил до 3 октября срок содержания под арестом Егорова.

Кроме того, Росгвардия после ЧП в Тверской области сообщила, что рассматривает возможность ограничения использования оружия гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками.

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