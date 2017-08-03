Генпрокуратура направила в суд дело Никиты Белых

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого во взяточничестве.

Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Сегодня Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Настоящее уголовное дело направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сообщил Куренной.

Никите Белых вменяется получение лично и через посредников взятки в €600 тыс. за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестпроектов и "последующее способствование принятию выгодных для них решений при исполнении условий программ в области освоения лесов". По версии следствия, он получал деньги в мае 2012 года и с 2014 года по июнь 2016 года.

Белых был задержан 24 июня 2016 года одном из ресторанов Москвы на Новом Арбате при получении денег и с тех пор содержится под стражей. 28 июля прошлого года президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия. Сам Белых не признал себя виновным.