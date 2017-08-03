В Мексике нашли украденный прибор с радиоактивным элементом

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МЕХИКО, 3 августа. /ТАСС/. Мексиканские власти смогли найти украденный ранее на этой неделе в штате Нуэво-Леон прибор с радиоактивным элементом. Об этом сообщил в своем Twitter национальный координатор сил гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте. Устройство было обнаружено в муниципалитете Эскобедо в ночь на четверг.
"Подтверждена информация о том, что украденный источник радиации найден, никаких манипуляций с ним совершено не было, поэтому опасности для населения нет", - написал Фуэнте.
Se confirma que la #FuenteRadiactiva robada ya se encuentra asegurada y no fue manipulada, por lo cual no hay riesgo para la población. pic.twitter.com/yFt0vYA5VY— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 3 August 2017
За последние несколько лет в Мексике произошло порядка 10 подобных случаев. Как правило, пропавшие приборы, не получившие никаких повреждений, удавалось обнаружить в довольно короткий срок.