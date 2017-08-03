Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Мексике нашли украденный прибор с радиоактивным элементом

Происшествия
3 августа, 19:45 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 3, августа. /ТАСС

Устройство нашли в муниципалитете Эскобедо в ночь на четверг

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 3 августа. /ТАСС/. Мексиканские власти смогли найти украденный ранее на этой неделе в штате Нуэво-Леон прибор с радиоактивным элементом. Об этом сообщил в своем Twitter национальный координатор сил гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте. Устройство было обнаружено в муниципалитете Эскобедо в ночь на четверг.

"Подтверждена информация о том, что украденный источник радиации найден, никаких манипуляций с ним совершено не было, поэтому опасности для населения нет", - написал Фуэнте.

За последние несколько лет в Мексике произошло порядка 10 подобных случаев. Как правило, пропавшие приборы, не получившие никаких повреждений, удавалось обнаружить в довольно короткий срок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Мексика
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое пострадавших в ДТП на Кубани детей находятся в тяжелом состоянии
2
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
3
Как учения "Запад-2017" наделали много "шума" в Европе и США
4
Неймар выкупил свой контракт с "Барселоной" за €222 млн
5
МИД КНР: Индия стягивает группировку войск к границе с Китаем не из мирных соображений
6
Ударивший в Парке Горького корреспондента НТВ мужчина арестован на пять суток
7
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама