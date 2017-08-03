В результате взрывов на складе боеприпасов в Абхазии повреждено до 50 домов

СУХУМ, 3 августа. /ТАСС/. Порядка 50 частных и один пятиэтажный дом получили повреждения вечером в среду в результате взрывов на складе с боеприпасами в селе Приморском Гудаутского района Абхазии. В селе также прервано электроснабжение, из-за чего перестали работать насосы, подающие воду местным жителям, сообщил ТАСС в четверг глава администрации села Анзор Сакания.

По данным местных властей, в селе проживают 1,5 тыс. человек.

"Оценивает масштаб ущерба специально созданная госкомиссия, но уже сейчас можно говорить, что в нашем селе повреждено порядка 50 частных домов, с которых снесены крыши, упали потолки, выбиты окна и двери. Ни одного окна не осталось в пятиэтажном доме, расположенном недалеко от сероводородного источника", - сказал Сакания. По его словам, на территории источника разрушены бассейны и навесы.

Сакания добавил, что энергетики восстанавливают электроснабжение. Глава администрации заверил, что свет и вода в дома Приморского поступят до наступления темноты.

"Там [на складе боеприпасов] уже ничего не взрывается, однако территория оцеплена, поскольку еще представляет опасность - там разбросано много мин и снарядов. Только после того, как саперы проведут соответствующую работу, можно будет говорить о том, что все в порядке", - сказал он.

Местные жители вернулись в свои дома, а 27 туристов, отдыхавших в Приморском, расселили в гостиницах Нового Афона и Гудауты. "Они могут продолжить свой отдых бесплатно и жить там сколько пожелают", - сказал Сакания. На территорию источников Приморского, по его словам, пока никого не пускают в целях безопасности.

Взрыв на складе боеприпасов

По данным Генпрокуратуры Абхазии, 2 августа, примерно в 16:20 мск, в селе Приморском Гудаутского района на складе ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны республики произошло два взрыва, после чего сдетонировали хранящиеся там крупнокалиберные снаряды и другие боеприпасы. "Вследствие этого произошло возгорание складского помещения, способствовавшего в дальнейшем взрывам снарядов различной классификации", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в четверг.

В результате происшествия погибли двое граждан России - Елена Полякова 1970 года рождения и Елена Тимофеева 1962 года рождения, - находившиеся на отдыхе вблизи сероводородного источника. "64 человека, в том числе 35 граждан Российской Федерации и 29 граждан Абхазии с ранениями различной степени тяжести были доставлены в лечебные учреждения республики", - отмечается в сообщении.

Следствие ведет военная прокуратура, которая возбудила уголовное дело по статье УК Абхазии "Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".