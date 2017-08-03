Власти Абхазии выплатят по 500 тыс. рублей семьям погибших при взрывах россиян

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СУХУМ, 3 августа. /ТАСС/. Власти Абхазии выплатят компенсации в размере 500 тыс. рублей семьям двух туристов из Санкт-Петербурга, погибших в среду при взрывах на складе боеприпасов в селе Приморском.
Об этом в четверг сообщила пресс-служба президента республики Рауля Хаджимбы.
"Премьер-министр [Абхазии] Беслан Барциц рассказал о ходе и результатах работы государственной комиссии по ликвидации последствий взрывов на складе с боеприпасами Министерства обороны в селе Приморском Гудаутского района. Семьям двух погибших туристов будут выплачены компенсации в размере 500 тыс. рублей, правительство также взяло на себя решение вопросов транспортировки тел погибших", - говорится в сообщении по итогам совещания у президента Абхазии.
Барциц, в свою очередь, отметил, что туристы, проживавшие в Приморском, размещены в гостиницах, и все они, за исключением одной гражданки Российской Федерации, решили продолжить отдых в республике.
По его словам, все жилые помещения, которым был нанесен ущерб в результате взрывов, будут восстановлены за счет госбюджета, а пострадавшим будет выплачена компенсация за нанесение вреда здоровью. "Также будут компенсированы расходы на восстановление поврежденных в результате взрывов транспортных средств. Кроме того, российским туристам, пострадавшим в результате происшествия, будут компенсированы транспортные расходы", - сказал Барциц.