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Власти Абхазии выплатят по 500 тыс. рублей семьям погибших при взрывах россиян

Происшествия
3 августа, 20:21 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 3, августа. /ТАСС

Пострадавшим будет выплачена компенсация за нанесение вреда здоровью

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СУХУМ, 3 августа. /ТАСС/. Власти Абхазии выплатят компенсации в размере 500 тыс. рублей семьям двух туристов из Санкт-Петербурга, погибших в среду при взрывах на складе боеприпасов в селе Приморском.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба президента республики Рауля Хаджимбы.

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"Премьер-министр [Абхазии] Беслан Барциц рассказал о ходе и результатах работы государственной комиссии по ликвидации последствий взрывов на складе с боеприпасами Министерства обороны в селе Приморском Гудаутского района. Семьям двух погибших туристов будут выплачены компенсации в размере 500 тыс. рублей, правительство также взяло на себя решение вопросов транспортировки тел погибших", - говорится в сообщении по итогам совещания у президента Абхазии.

Барциц, в свою очередь, отметил, что туристы, проживавшие в Приморском, размещены в гостиницах, и все они, за исключением одной гражданки Российской Федерации, решили продолжить отдых в республике.

По его словам, все жилые помещения, которым был нанесен ущерб в результате взрывов, будут восстановлены за счет госбюджета, а пострадавшим будет выплачена компенсация за нанесение вреда здоровью. "Также будут компенсированы расходы на восстановление поврежденных в результате взрывов транспортных средств. Кроме того, российским туристам, пострадавшим в результате происшествия, будут компенсированы транспортные расходы", - сказал Барциц.

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Темы
Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии
Персоны
Хаджимба, Рауль Джумкович Барциц, Беслан Константинович
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