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Суд в США приговорил россиянина к 46 месяцам тюрьмы за киберпреступления

Происшествия
3 августа, 20:39 дата обновления: 3 августа, 21:15 UTC+3 ТАСС

По отбытии срока Максима Сенаха депортируют из страны

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ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Американский суд в четверг приговорил россиянина Максима Сенаха, выданного Финляндией Соединенным Штатам в прошлом году, к 46 месяцам тюремного заключения по обвинению в киберпреступлениях, сообщил минюст США.

Ранее сам Сенах признал себя виновным.

"41-летний Максим Сенах из Великого Новгорода, Россия, был приговорен к 46 месяцам тюрьмы. По истечению этого срока он будет депортирован", - говорится в сообщении. Согласно заявлению министерства, гражданин РФ был причастен к "установке и использованию вредоносных компьютерных программ на десятках тысяч серверов по всему миру с целью сбора миллионов долларов мошенническим образом".

Согласно материалам дела, Сенах занимался установкой на серверах вредоносной программы Ebury, она формировала сеть из зараженных ею компьютеров (ботнет), похищала у пользователей личные данные и принесла миллионы долларов незаконных доходов. Сенаху были предъявлены обвинения 13 января 2015 года, и впоследствии он был арестован властями Финляндии, которые выдали его США.

"В рамках сделки с обвинением Сенах признал, что он оказал поддержку этому преступному предприятию, создав учетные записи в доменных регистрах, которые использовались в создании инфраструктуры ботнета, и лично получал выгоду от трафика, генерированного ботнетом Ebury", - говорится в одном из ранних сообщений минюста.

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